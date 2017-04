Ce dimanche, Crystal Palace se rend à Liverpool afin de poursuivre sa mission sauvetage en Premier League. Pour Christian Benteke, ce déplacement à Anfield Road aura un petit goût spécial, lui qui avait connu un passage raté chez les Reds l'année passée (neuf buts à peine et surtout un statut d'éternel remplaçant).





Arrivé à la demande de Brendan Rodgers, le Diable rouge avait ensuite changé de coach, après l'embauche de Jürgen Klopp. Et bien que ce dernier ait un jour songé à acheter le Belge lors de son passage au Borussia Dortmund, l'Allemand n'a jamais vraiment utilisé Benteke, préférant des avants plus mobiles.





Lors de la saison 2015-2016, c'est essentiellement en FA Cup qu'il avait droit au chapitre. C'est peu. Et surtout frustrant pour un joueur qui avait débarqué avec une réputation du buteur et été payé quarante-cinq millions d'euros... Parti à Crystal Palace, l'avant-centre est retombé un cran plus bas, mais est au moins redevenu titulaire à la pointe de l'attaque, tant sous Alan Pardew que sous Sam Allardyce.





Toutefois, ce come-back dans le nord du pays ne doit pas être considéré comme un match à part par le joueur, prévient ce dernier. "Je ne veux pas qu'il se montre trop zélé en tentant quelque chose de spécial qui pourrait nuire à la performance de l'équipe", a expliqué l'entraîneur des Eagles. "Je parle d'essayer un dribble ou un geste du genre pour montrer à Liverpool ce qu'ils ratent. Super si ça vient, mais cela ne doit pas nous coûter quoi que ce soit. On veut toujours montrer ce qu'un club a loupé quand on revient chez un ex. Je veux le voir jouer comme il sait le faire, surtout comme lors des six, sept, huit derniers matches. Depuis la trêve internationale, les buts reviennent."





Ses trois buts et son assist en cinq matches de championnat sont en effet cruciaux pour Palace, seizième, qui possède désormais quatre points (trente-cinq unités) d'avance et deux matches de retard sur Swansea, premier non relégable (trente-et-un points). Une nouvelle fois, Benteke semble donc parti pour sauver son club en première division. "Il travaille beaucoup plus et se crée plus d'occasions, tout comme les autres lui offrent plus d'opportunités de se montrer", poursuit Big Sam. "Il veut vraiment bien faire, mais je ne veux pas qu'il galvaude ce dont il bénéficie grâce à l'équipe parce qu'il veut trop en faire."





L'attaquant, roi du jeu de tête en Angleterre, va devoir faire fonctionner la sienne, donc...