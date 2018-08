Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur de Chelsea, espère toujours pouvoir compter sur Thibaut Courtois et Eden Hazard lors de la nouvelle saison.

"Ce sont des joueurs du top, et chaque club veut conserver ses joueurs du top", a déclaré l'Italien, 59 ans, sur le site des 'Blues'.

Courtois, meilleur gardien du dernier Mondial, et Hazard, deuxième meilleur joueur du tournoi derrière le Croate Luka Modric, sont cités régulièrement au Real Madrid et au FC Barcelone. Mais à un peu plus d'une semaine du coup d'envoi de la Premier League, ils n'ont pas encore quitté Stamford Bridge.

"Je les verrai pour la première fois samedi (avec aussi le Brésilien Willian, ndlr), donc je ne connais pas la situation en ce moment", a expliqué Sarri. "Il n'y a pas de nouvelles. Nous parlons de joueurs du top, et chaque club veut conserver ses joueurs du top. Nous essayons de faire cela."