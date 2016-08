Sels: "Newcastle, plus fort que notre D1"

Diables Rouges

"Matz est impressionnant."

Le compliment vient de Roberto Martinez, qui l’a préféré à Jean-François Gillet et à Koen Casteels. Wilmots, lui, avait préféré l’actuel gardien du Standard comme troisième gardien à l’Euro.

"J’étais déçu, mais je l’avais senti venir", dit Sels maintenant. "Après un certain match, il avait déclaré qu’il avait déjà ses trois gardiens. Depuis ce moment-là, je ne me faisais plus d’illusions."

Le transfert de Sels de Gand (qui a joué la Ligue des Champions la saison passée) vers Newcastle (qui est descendu en D2) n’a pas été compris par tout le monde.

Sels : "Pourtant, à Newcastle, le niveau est plus haut que dans la D1 belge", prétend Sels. "Tout va beaucoup plus vite. Et la Championship est un championnat physiquement beaucoup plus dur et plus long, avec 46 matches."

L’ex-club de Philippe Albert a débuté la saison avec deux défaites, mais a gagné ses trois matches suivants, malgré la longue suspension de Mitrovic. Sels n’a pas été épargné par les critiques au début. "J’ai dû m’adapter au football anglais, et ma famille était loin de moi. Mais, entre-temps, on est sur la bonne voie. On n’a qu’un objectif : remonter en Premier League . On est un très grand club en Angleterre, tout le monde s’attend à ce que nous gagnions tous nos matches par 3-0 ou 4-0."