Vingt-et-un joueurs étaient présents au premier entraînement des Diables Rouges, mardi, à Tubize. Les gardiens Koen Casteels et Simon Mignolet, le défenseur Toby Alderweireld, les médians Marouane Fellaini, Nacer Chadli et Yannick Carrasco et l'attaquant Christian Benteke n'ont pas pris part à l'entraînement, alors que Davy Roef est venu compléter l'effectif afin de permettre au sélectionneur Roberto Martinez de disposer de trois gardiens.

Toby Alderweireld et Koen Casteels viennent tous les deux de devenir papa et ont donc bénéficié d'un congé supplémentaire.

Martinez a indiqué qu'il fallait vérifier les conditions des autres absents du jour, précisant seulement que Benteke souffre du genou. Il s'agissait du premier entraînement des Diables Rouges depuis la Coupe du monde en Russie terminée à une belle troisième place.

La Belgique prépare le match amical en Ecosse (vendredi 7 septembre à Glasgow) et le premier match de la nouvelle Ligue des Nations (mardi 11 septembre à Reykjavik).