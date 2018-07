Le spectacle se tiendra dès 20h45 avec un défilé de 1.400 figurants composé de groupes folkloriques, de chevaux, de géants, de drapeaux... Ce défilé commémore la venue de Charles Quint à Bruxelles en 1549 pour y présenter son fils, le futur Philippe II.

Impossible donc pour les supporters belges de se rendre sur la grand place au moment du match, qui débutera à 20h.

La ville de Bruxelles se réjouit de la tenue des deux évènements "puisqu'il il y en a pour tous les goûts". "De plus les supporters belges se rendent plus souvent à la Bourse qu'à la Grand-Place pour ce genre d'événement sportif" ajoute Karine Lalieux, échevine de la Culture, du Tourisme, des Grands événements et de la Propreté publique.