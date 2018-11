La Belgique est à la veille d'affronter la Suisse à Lucerne dimanche (20h45), dernier obstacle sur le chemin du Final Four de la Ligue des Nations.

Après trois victoires en autant de rencontres, les Diables de Roberto Martinez peuvent se contenter d'un partage à la Swissporarena pour se qualifier mais la Suisse (6 pts) est un redoutable adversaire à domicile.

"J'estime que les chances de se qualifier sont à hauteur de cinquante-cinquante", a déclaré le technicien espagnol samedi en conférence de presse. "Nous connaissons notre adversaire et je ne m'attends pas à de changements majeurs par rapport à notre match du mois dernier à Bruxelles. La lutte pour avoir la possession sera intéressante entre deux équipes qui veulent s'imposer", a-t-il analysé.

"La Suisse est une équipe solide, capable de facilement se créer des occasions. Il ne sera donc pas facile de se qualifier pour le Final Four, comme nous le voyons dans les autres groupes", a ponctué Martinez.

Outre un partage, une courte défaite pourrait également suffire aux troupes du Catalan pour se hisser dans le premier Final Four de cette nouvelle compétition continentale, prévu en juin 2019 au Portugal ou en Italie. En effet, un revers avec un but d'écart et au moins deux buts marqués serait synonyme de qualification après la victoire 2-1 des Diables Rouges à Bruxelles en octobre.

Vincent Kompany absent du dernier entraînement avant le duel contre la Suisse

Vincent Kompany ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers, samedi à la Swissporarena de Lucerne à la veille du duel contre la Suisse, décisif pour la première place du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Présent au coup d'envoi contre l'Islande jeudi (2-0), Vincent Kompany avait quitté le terrain à la 84e minute sans gêne apparente. En cas d'absence confirmée pour Kompany, le trio arrière pourrait se composer de Toby Alderweireld, Dedryck Boyata et Jason Denayer, comme c'était le cas contre les Pays-Bas en amical.

Après le forfait de Romelu Lukaku, toujours blessé aux ischio-jambiers, Roberto Martinez avait encore 23 Diables Rouges à sa disposition. Yannick Carrasco, victime d'un problème de passeport en Chine, a lui été remplacé par Divock Origi samedi soir. L'attaquant de Liverpool n'avait plus été appelé en sélection depuis mars.

