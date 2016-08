Sur les traces de Roberto Martinez, en Espagne: "Il a refusé 40 millions en Chine!"

Diables Rouges

Balaguer, à deux heures de route de Barcelone, à l’intérieur du pays. C’est là, dans cette ville catalane plutôt quelconque de 16.000 habitants, que Roberto Martinez a passé la majeure partie de ses 22 premières années.

Il y a fait ses premiers pas de footballeur, au Balaguer CF, club de D3, avant ses débuts pros à Saragosse. Nous y avons rencontré ses parents, Roberto et Amor, qui nous ont accueillis les bras ouverts.

"Des journalistes belges ? Soyez les bienvenus. Ici, on adore tous déjà la Belgique !"

De l’aveu du nouvel entraîneur des Diables, c’est son père qui a le plus influencé sa carrière. Parce qu’il lui a transmis, en premier, l’amour du ballon rond.

"J’ai joué au football à Balaguer jusqu’à mes 43 ans. J’adorais ça", raconte le père Martinez, aujourd’hui âgé de 83 ans. "Le jour de la naissance de ma fille, qui a pointé le bout de son nez à 8 heures du matin, j’ai appelé le délégué de l’équipe pour lui dire : ma femme est en train d’accoucher mais si tu as besoin de moi pour le match aujourd’hui, je viens ! Quand j’ai vu la famille d’Amor arriver pour prendre soin d’elle et du bébé, je leur ai dit adios et je suis parti jouer ! Mon fils est devenu le même passionné que moi à l’époque. Je ne l’ai jamais obligé à jouer au football, mais il me suivait partout et a voulu prendre le même chemin que moi. S’il n’a pas vraiment d’autre hobby, c’est parce qu’il a suivi mon exemple…"