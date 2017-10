Mile Svilar pourrait faire ses grands débuts en Ligue des Champions avec Benfica, ce mercredi soir à Manchester United. Titulaire le week-end passé en Coupe à Olhansense (0-1), il a des chances d’être préféré au Brésilien Julio Cesar, pourtant rétabli d’une petite blessure au dos. "Je crois aussi qu’il va jouer", dit Ratko, son papa.

Une titularisation qui ferait de lui le gardien le plus jeune de l’histoire de la Ligue des Champions, détrônant Casillas ! Ce mercredi, il aura 18 ans, 1 mois et 22 jours. Au niveau des Belges, Youri Tielemans était encore plus jeune : il avait 16 ans et presque 5 mois.

Le départ d’Anderlecht ne s’est pas passé de façon paisible, mais Ratko ne veut pas en parler. "Je ne suis pas rancunier. S’il est devenu si bon en quelques mois ? Mile était déjà bon à Anderlecht."

La mauvaise nouvelle est que Mile pourrait ne jamais jouer pour l’équipe nationale belge. "Nous n’avons plus rien entendu de la Fédération et c’est bizarre", dit Ratko. "Est-ce que certaines influences ont joué ? On peut toujours changer d’équipe nationale. On verra bien qui nous appellera en premier : la Belgique ou la Serbie."

Allô, Gert Verheyen, coach des U19 ? "Début septembre, je l’ai appelé dix fois, et j’ai laissé deux messages" , dit-il. "Je voulais savoir s’il avait envie d’aller avec nous en Finlande, vu ses soucis de transfert. Il n’a jamais répondu. J’en ai tiré mes conclusions. Quand on se sent assez adulte pour jouer, il faut se sentir assez adulte pour appeler son entraîneur. Celui qui ne respecte pas cela, je ne le reprends pas."

La politique de sélection de Verheyen est claire : "Je préfère rappeler des gars toujours disponibles que des gars qui ont peut-être plus de talent, mais choisissent leurs matchs à la carte. J’ai fait la même chose avec Musonda. Et ceux qui laissent appeler leur père, mais qui n’ont pas les c… d’appeler eux -mêmes, ne sont pas prêts pour être professionnels."

Entre-temps, le directeur sportif de la Fédération serbe, Goran Bunjevcevic, a saisi l’opportunité pour annoncer : "Svilar a un énorme potentiel et il représente un bel avenir pour le foot serbe."