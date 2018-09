Thibaut Courtois n'a pas passé une bonne soirée mercredi à Séville, où le Real Madrid s'est incliné 3-0 lors de la 6e journée de Liga. C''est la première défaite de la saison pour les Merengue.

"Ça a été difficile, nous avons essayé de nous battre et de nous créer des occasions, mais nous n'avons pas su les concrétiser. Ça a été un match compliqué", déclare Thibaut Courtois sur le site du Real. "Nous avons encaissé trois buts sans en mettre un. Voilà le problème, mais demain nous verrons en vidéo ce que nous avons fait de mal. Nous devons continuer à montrer qui nous sommes et montrer que nous méritons mieux. Nous n'avons pas été bien aujourd'hui et nous n'avons pas pu gagner".

Le Real Madrid a sombré en première période: André Silva a trompé deux fois Courtois (17e et 21e) alors que la défense madrilène avait été prise de vitesse. Ben Yedder a ensuite fixé le score à 3-0 sur une reprise de volée après un centre de Vazquez (39e).

"C'est le football", dit Courtois. "Nous n'avons pas fait un grand match. Il faut toujours se battre et il faut être au top. Séville était bien, avait inscrit beaucoup de buts avant, et avec leur public c'est toujours difficile. Nous avons eu du mal au début. C'était difficile de mettre la même intensité. Cela nous donnera encore plus envie de rectifier ce qui n'a pas été aujourd'hui. Samedi, c'est un grand derby, un grand match qu'il faut gagner".

Le Real aurait pu prendre seul la tête de la Liga suite à la défaite de Barcelone à Leganes. Au lieu de cela, les deux rivaux se partagent toujours la première place avec 13 points, mais voient l'Atlético Madrid (11), le FC Séville (10) et l'Espanyol (10) se rapprocher alors qu'Alaves (10) pourrait les rejoindre en s'imposant jeudi contre Getafe.

Le Real recevra son voisin de l'Atletico Madrid, l'ancien club de Thibaut Courtois, samedi dans le derby madrilène.