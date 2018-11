Les Champions d'Europe en titre, orphelins de Zidane mais surtout de Ronaldo au début de l'exercice 2018-2019, sont actuellement 6e en Liga, avec seulement 6 victoires, 20 buts marqués contre 19 encaissés. La lourde défaite 3-0 ce week-end à Eibar ne va pas arranger les affaires des Merengues.

Selon un article de la RTBF, Thibaut Courtois a disputé 12 rencontres avec le Real, pour 18 buts encaissés, sans compter les 6 pris avec les Diables en 5 matchs (4 de Nations League et un match amical en Ecosse). Notre gardien a encaissé un but toutes les 60 minutes. L'ancien portier de Genk n'est jamais allé autant rechercher la balle au fond de ses cages.

Mais l'ex-gardien de l'Atletico et de Chelsea n'est pas spécialement aidé par sa défense. Il ne commet d'ailleurs presqu'aucune grosse erreur. Le Real Madrid, encore en chantier depuis l'officialisation de Solari sur le banc, après le limogeage de Lopetegui, subit 13 tirs par match, selon Het Laatste Nieuws. Énorme pour un club de ce standing.

Le bât blesse également au niveau offensif. Avec une différence de buts de (seulement) + 1 et 20 buts marqués, le Real n'avait connu un total aussi faible qu'en 1930, 1942 et 1947 après 13 journées.

La RTBF détaille les stats du portier national : sa meilleure année reste la saison 2013-2014 lorsqu'il évoluait à l'Atletico Madrid, avec qui il remporte le titre et atteint la finale de la Ligue des Champions. Il n'encaissait alors qu'un but toutes les 126 minutes.

En 2010-2011, il encaisse un but toutes les 84 minutes, en 2011-2012, 1 but toutes les 92 minutes, l'année d'après 1 but toutes les 119 minutes, en 2014-2015, 1 but toutes les 100 minutes, en 2015-2016, 1 but toutes les 69 minutes, en 2016-2017, 1 but toutes les 109 minutes, en 2017-2018, 1 but toutes les 80 minutes.

Le Real Madrid se déplace ce mardi soir à la Roma pour la 5e journée des phases de poule de la Ligue des Champions.