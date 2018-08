Après avoir passé la traditionnelle révision médicale et signé son contrat de six ans dans la prestigieuse salle des trophées, Thibaut Courtois a été officiellement présenté, en début d’après-midi, comme nouveau joueur du Real Madrid.



La cérémonie a eu lieu dans sous les lambris de la tribune d’honneur du stade Santiago Bernabeu où une grande pancarte "Bienvenido Courtois" avait été installée.

Dans son discours d’accueil, le président Florentino Perez s’est félicité de l’arrivée, dans sa Maison Blanche, du "meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde et l'un des meilleurs gardiens du monde, sinon le meilleur". "Il représente le présent et le futur du plus grand et du plus exigeant club du monde et je suis sûr qu’il relèvera le défi", déclara-t-il en souhaitant au gardien belge la bienvenue dans sa "nouvelle famille".

Habillé comme un lord londonien, accompagné de sa famille, Courtois répondit dans la langue de Cervantes. "Je réalise aujourd’hui un rêve de gosse. Je suis fier et heureux de revêtir le maillot de ce club mythique. Je remercie le Real de sa confiance et j’essaierai évidemment d’être à la hauteur. Hala Madrid !"

Après s’être changé dans son nouveau vestiaire, où un casier avec sa photo était déjà préparé, le gardien des Diables Rouges termina cette pendaison de crémaillère sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu devant plusieurs milliers d’aficionados, massés dans un virage inférieur de l'antre madrilène, qui avaient fait le déplacement pour assister à ses premiers pas sur la légendaire pelouse de Chamartin.

Acclamé comme un héros, visiblement ému et heureux, le joueur belge se fit un plaisir de répondre en envoyant plusieurs dizaines de ballons, de la main et du pied, dans la foule après avoir posé pour les photographes dans sa nouvelle tunique et avoir signé un selfie devant le public pour les réseaux sociaux du club merengue.

