Toujours en vacances avec ses enfants et sa famille, Thibaut Courtois attend que son dossier se dénoue. Le gardien ne le cache pas, il veut voir ses enfants grandir. Et ses enfants, ils habitent à Madrid, soit bien trop loin de Londres. L’intérêt entre lui et le Real Madrid est donc mutuel. Mais entre les deux parties, il y en a une troisième qui bloque : Chelsea ne veut pas laisser partir son portier sans avoir trouvé une autre solution. Et pour l’instant, aucune piste n’a pu être concrétisée par les Blues.

La cible n°1 de Chelsea, c’est Jordan Pickford. Mais cette piste vient de prendre un coup de froid. En cause, l’un des héros anglais du Mondial serait prêt à négocier un nouveau contrat avec Everton, qui ne souhaite de toute façon pas céder son gardien à un autre club anglais.

Les autres pistes se nomment Jack Butland (Stoke), Kasper Schmeichel (Leicester), Petr Cech (Arsenal) et Gianluigi Donnarumma (AC Milan) vient d’être ajouté à la liste de Chelsea. "C’est un plaisir d’avoir Courtois, avait déclaré il y a quelques jours Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur de Chelsea. Mais cela ne dépend pas de moi. Donc je dois attendre, mais je suis confiant."

Peut-être parce que la deadline approche. Jeudi de la semaine prochaine, le 9 août, le mercato fermera ses portes. Ce qui veut dire que si Chelsea ne trouve pas de remplaçant à Thibaut Courtois, le Diable ne recevra pas de bon de sortie et devra trouver une autre solution pour voir ses enfants grandir.

Mais dans ce cas, les Blues risquent de voir partir leur gardien gratuitement à l’été prochain (alors qu’ils pourraient le vendre entre 30 et 35 millions aujourd’hui). À la fin de la saison, Thibaut Courtois arrivera en fin de contrat. Et il y a peu de chances pour qu’il signe un nouveau bail à Londres…