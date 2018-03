La préparation des Diables a débuté lundi après-midi à Tubize de manière très light.

La préparation des Diables en vue du match contre l'Arabie saoudite le mardi 27 mars a débuté lundi après-midi à Tubize. Un début très light. Jusqu'à vendredi, le travail sera uniquement individuel. Les Diables qui ont beaucoup joué en club seront épargnés, les autres travailleront sur le terrain. La véritable préparation collective au match amical ne commencera que samedi matin. Il n'y aura donc que 3 séances de groupe (samedi, dimanche et lundi avant le match mardi soir au Heysel).

Roberto Martinez doit aussi composer avec quelques pépins physiques. "Jordan Lukaku a une douleur au genou, Divock Origi et Thorgan Hazard ont reçu un coup ce week-end mais ils devraient être prêts pour le match. Le cas de Thibaut Courtois est plus incertain. Il a un problème aux ischios. On décidera vendredi s'il est prêt à jouer contre l'Arabie saoudite. Enfin, Thomas Vermaelen restera jusqu'à jeudi à Barcelone puis on décidera s'il nous rejoint en fonction de sa cheville. Il a reçu un coup mais il n'y pas trop de dégâts. On est optimiste."