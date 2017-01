Avec sa victoire sur Hull (2-0), Chelsea a été le grand gagnant du week-end en Premier Leagne. Les Blues comptent désormais 8 points d’avance sur Arsenal. Au lendemain de ce nouveau succès, Thibaut Courtois a livré lors du Grand Debrief quelques clefs de la réussite des Blues mais aussi de la sienne, entre prise de conscience collective et nouvelle méthode de travail. Entretien.

Thibaut, cette victoire contre Hull conjuguée à la défaite de Liverpool et au nul entre Manchester City et Tottenham renforce le statut de favori de Chelsea dans la course au titre…

"Oui. Ce n’était pas facile mais on savait qu’on devait gagner. Toutes les équipes avaient perdu des points, sauf Arsenal qui avait sauvé les trois points à la dernière minute contre Burnley. On avait un impératif de victoire. Du coup, peut-être qu’on avait un peu trop la pression du résultat, ce qui a fait que nous n’avons pas joué notre meilleur jeu. Mais au final, nous avons gagné contre une équipe de Hull bien organisé qui a eu pas mal de chance."

Vous en avez profité pour rendre une 13 clean sheet . Personne ne fait mieux en Europe (voir par ailleurs). Est-ce que vous pensez être à votre meilleur niveau ?

"Disons que je suis à un très bon niveau. Mais c’est parfois difficile de comparer avec ce que j’ai connu à l’Atletico Madrid (lors de la saison 2013-14, voir par ailleurs) . En fait, je ne me suis jamais aussi bien senti depuis mon arrivée à Chelsea. Sur le terrain, je suis bien, je fais les arrêts décisifs quand il le faut. Parfois, j’en ai juste un ou deux à faire. Contre Hull, c’était un peu plus (quatre) . Mais sinon, j’essaye de toujours être prêt à aider l’équipe. Mon jeu au pied s’est aussi beaucoup amélioré ces deux dernières saisons. J’ai parfois quelques ballons très difficile à gérer mais je m’en sors bien. Je me sens très confiant en ce moment."

La réussite actuelle de Chelsea est associée à la méthode Conte. Pour vous, qu’est ce qui a évolué depuis son arrivée ?

"Il y a moins de choses qui ont changé pour moi que pour les joueurs de champ. Mais il y a certaines clefs qu’il faut avoir. Il veut qu’on reparte systématiquement de derrière. Donc, souvent, sur les touches près de mon but, je dois demander le ballon pour proposer une solution pour essayer de repartir de derrière. Et je dois ensuite ouvrir le jeu de l’autre côté. En fait, il insiste là-dessus, que cela vienne d’un côté et reparte de l’autre de manière à déstabiliser l’équipe. Et il faut aussi gérer la défense."

Conte est arrivé avec un entraîneur des gardiens renommé, Gianluca Spinelli, qui s’est occupé de Gianluigi Buffon ces deux dernières années en sélection. Vous découvrez une autre manière de travailler…

"Oui. Il aime qu’on attaque toujours le ballon. Il faut aller chercher le ballon vers l’avant. À l’entraînement, nous travaillons aussi les frappes en diagonales. Pour lui, si tu es fort sur les frappes en diagonales, tu es fort partout. Je me sens très bien, on travaille bien, il y a une bonne atmosphère au sein du groupe. On rigole beaucoup et on travaille dur, avec le sourire. C’est très chouette."

Comment expliquer cet autre visage de Chelsea par rapport saison dernière ? Est-ce uniquement lié à Conte ?

"Bien sûr, il a changé des trucs. Mais c’est dur de dire que ce n’est que grâce à l’entraîneur. Les joueurs ont aussi changé de mentalité. La saison dernière, nous avons peut-être démarré le championnat de manière un peu trop relax. Nous avions été champions et peut-être qu’on était trop tranquille. Cela nous a coûté des points, on a commencé à perdre des matches et une atmosphère négative s’est installée sans que nous puissions en sortir. Cette année, après les défaites contre Liverpool et Arsenal, avec les joueurs, nous nous sommes dit que nous devions donner plus pour ne pas revivre la même saison. Et le changement de système aussi a joué. On a faim de gagner. La différence avec les autres équipes vient aussi du fait qu’on gagne contre les plus petits adversaires, ce qui n’est pas forcément le cas de Liverpool par exemple."

"La Chine ? Je préfère jouer dans les grandes équipes"

Le sujet l’a fait sourire. Thibaut Courtois serait-il prêt à s’en aller en Chine pour 18 millions d’euros par saison ? "C’est un choix personnel mais les gardiens ne peuvent pas y aller en ce moment donc c’est facile pour moi", s’est amusé le portier dans une pirouette avant d’étayer son raisonnement. "Certains sont plus concentrés sur l’après carrière et veulent assurer leur vie une fois que tout est terminé. Je préfère jouer dans les grandes équipes, gagner un peu moins d’argent mais gagner des trophées et disputer de grandes compétitions. J’y prends plus de plaisir que d’évoluer avec des joueurs peut-être un peu moins bons dans un championnat moins exposé."

