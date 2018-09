Elu meilleur gardien du dernier Mondial en Russie, Thibaut Courtois pourrait ajouter une nouvelle prestigieuse récompense à son palmarès: le Diable Rouge est l'un des trois candidats au titre de 'Gardien de l'année' attribué par la Fédération internationale de football, la FIFA.

Cette dernière décerne ses récompenses pour la saison écoulée ce lundi à Londres à l'occasion du gala 'The Best FIFA Football Awards'.

Courtois, passé cet été de Chelsea au Real Madrid, a pour rivaux Hugo Lloris (Tottenham), capitaine de la France championne du monde, et le Danois Kasper Schmeichel (Leicester).

Le trophée le plus attendu de la soirée sera celui de 'Joueur de l'année'. Les trois finalistes sont le Croate Luka Modric (Real Madrid), le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid puis Juventus), tenant du titre, et l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool). Le meilleur entraîneur (Zlatko Dalic, Didier Deschamps et Zinédine Zidane sont les finalistes) et le plus beau but seront également récompensés.

Les supporters belges suivront aussi avec intérêt l'annonce de la 'FIFA/FIFPro World XI'. Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku figurent dans la liste des 55 joueurs présélectionnés pour intégrer l'équipe-type de la saison.