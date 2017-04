Thibaut Courtois s’apprête à enchaîner une deuxième titularisation en l’espace de quatre jours, ce mardi soir, face à Southampton.

Un exploit après sa blessure à la cheville lors du tournage d’un clip promotionnel pour la NBA avec ses coéquipiers Nemanja Matic, Marcos Alonso, Asmir Begovic et Nathan Ake. "En fait, on m’a fait une passe et j’ai voulu sauter pour attraper le ballon. Quand je suis retombé, je me suis tordu la cheville. Elle était tout de suite très enflée. J’ai eu peur que ma saison soit terminée. Heureusement, c’était moins grave que prévu. Je dois dire merci à notre staff médical qui m’a permis de revenir. Je ne pense pas que beaucoup de joueurs avec un ligament déchiré auraient été prêts à jouer 10 jours plus tard", a révélé le portier dans la presse anglaise. "Dans une autre équipe, les gens qui souffrent d’une telle blessure seraient encore en train de boiter. Cela dit tout de la qualité du staff médical de Chelsea. Je vais les remercier en leur achetant peut-être une bouteille de vin."