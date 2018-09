Thibaut Courtois va jouer dans les buts du Real Madrid pour la deuxième fois consécutive. Le gardien des Diables avait en effet été titularisé pour la première fois par Julen Lopetegui le 1er septembre lors de la réception de Leganès.

La trêve internationale où le gardien belge n’a pas encaissé le moindre but a sans doute confirmé à l’entraîneur merengue que Thibaut Courtois avait les qualités pour être le dernier rempart du Real Madrid. "Nous avons des joueurs dans beaucoup de sélections, pas seule ment en Espagne. Nous ne faisons pas de différences entre eux. Nous essayons d’analyser dans quelle condition ils se trouvent, le jeu que nous avons et, à partir de là, nous prenons des décisions", a expliqué hier Julen Lopetegui durant la conférence de presse préalable à la 4e journée de Liga.

Cette titularisation est une excellente nouvelle pour Thibaut Courtois qui doit faire face à la concurrence acharnée de Keylor Navas. Le Costaricien avait disputé les trois premiers matches de la saison de la Casa Blanca. Même si cette décision doit être accueillie avec le sourire du côté du gardien belge, elle ne signifie pas pour autant que l’ancien joueur de Chelsea a définitivement pris le dessus sur son équipier et rival.

Au contraire, le choix de Julen Lopetegui est conforme à la stratégie décidée par le Real Madrid, qui a des problèmes de riche au poste de gardien de but cette saison. "Alterner deux gardiens du but pendant la saison ? Je crois en la gestion hebdomadaire. Il n’y a pas de formule magique. Nous avons de bonnes solutions. Nous allons essayer de bien les gérer. C’est une grande compétition, mais c’est positif, pas négatif. Il y a une grande compétition et c’est bon pour l’équipe", avait ainsi avancé l’entraîneur merengue le 19 août dernier.

Toujours est-il qu’après une excellente prestation face à Leganès, où il n’avait encaissé qu’un but sur penalty, Thibaut Courtois a l’occasion de prouver à son entraîneur qu’il peut compter sur lui. D’autant que le déplacement à Bilbao, auteur d’un excellent début de saison, ne s’annonce pas des plus simples pour les Merengue. "Nous nous attendons à une très bonne équipe de l’Athletic, une formation qui nous obligera à effectuer un grand match pour les battre. Ils se sont très bien préparés pour le match, ils ont récupéré des joueurs et ils nous forceront sûrement à réaliser une grande performance", a ainsi expliqué Julen Lopetegui hier.

Cette deuxième titularisation va également donner la possibilité au gardien des Diables de montrer sur le terrain que l’observatoire du football CIES a eu raison d’évaluer que son transfert au Real Madrid est la meilleure affaire du dernier mercato.