Plus que le large succès enregistré face à Chypre, tant il était attendu, c’est la soirée de la famille Hazard qui a rendu cette dernière journée qualificative mémorable.

Pour la première fois, Eden et Thorgan ont débuté, côte à côte, une rencontre internationale. Un instant qu’ils attendaient depuis de longs mois et qui s’est enfin concrétisé… à un moment où personne ne l’attendait vraiment. Car si les supporters et journalistes ont été surpris par cette initiative du sélectionneur, les parents et proches des deux joueurs ont également découvert la nouvelle au dernier moment. "Nous étions en route vers le stade Roi Baudouin lorsque nous avons reçu un message de Thorgan : ‘Essayez d’arriver à l’heure’ , était-il écrit. Dès ce moment, nous avons compris qu’ils seraient tous les deux titulaires", raconte Thierry, le papa.

