Thierry Henry : "Il faut que tu intègres que tu peux le faire"

Diables Rouges

Dans ces propos, relayés par L'Equipe, l'ex attaquant des Bleus livre un message d'espoir : "Je crois que cette équipe peut entrer dans l'histoire, si elle croit en elle", explique-t-il. "J'ai moi-même grandi dans une équipe au sein d'une génération qui devait croire en elle,a ajouté l'ancien international tricolore. On a manqué les Coupes du monde 1990 et 1994 et nous étions connus en France comme une équipe avec de bons joueurs mais qui n'arrivait jamais à gagner. Donc il faut que tu intègres que tu peux le faire. Croire en soi est très important."