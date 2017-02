Il était jusqu’ici resté discret. Depuis son officialisation en tant que T3 de l’équipe nationale, le 26 août dernier, Thierry Henry ne s’était pas exprimé dans les médias. "Je voulais qu’on comprenne que je ne suis pas l’entraîneur, a déclaré Thierry Henry dans un entretien d’une heure avec la RTBF. Le boss, c’est M. Martinez. Il ne faut pas tout mélanger. J’essaye de rester à ma place. Je n’ai encore rien prouvé au niveau du coaching."

Il a d’ailleurs souvent répondu "il faut voir avec le coach" pour éviter certaines questions. L’ancien attaquant a évoqué plusieurs sujets.

Son rôle dans le staff : "J’essaye d’apporter mon vécu. Mon rôle est de faire ce que le coach me dit de faire. Si on m’autorise à parler, je parle. Je suis là pour supporter l’adjoint qui supporte le coach."

Les attaquants belges : "Il y a un énorme respect entre les quatre attaquants. Les qualités sont assez différentes. C’est cela qui est assez intéressant au niveau du choix. Ils savent tous finir une action. La chance d’avoir quatre attaquants de ce niveau et différents, c’est super pour le coach."

Kevin De Bruyne et Eden Hazard : "C’est à eux de voir où ils veulent s’arrêter. Le potentiel de ces deux joueurs est énorme. Essayons de voir s’ils peuvent jouer ensemble. Ils n’ont pas le même style de jeu. Ce qui est intéressant avec Kevin, c’est qu’il voit vite et avant les autres, comme Michael Laudrup. La nonchalance d’Eden ? Je suis passé par là aussi. Parfois je ne réussissais pas ce que je voulais. Ce sera toujours sa façon de jouer. C’est son attitude, c’est sa façon de prendre le ballon, c’est sa façon de marcher et de courir. Cela ne changera jamais. En ce moment, il fait un boulot extraordinaire, surtout au niveau du pressing."

La défense à trois : "Le coach a mis un système en place. Si c’est le secteur de jeu le moins fourni ? On veut éviter les blessures. Rappelez-vous, Frank Leboeuf a dû jouer la finale de la Coupe du Monde en 1998, ce n’était pas Laurent Blanc. Quand Ciman est revenu, il a été très bon. Peu importe qui entre, la personne doit savoir ce qu’il doit faire pour bien s’intégrer au système de jeu."

Son rôle de consultant à Sky Sports : "Bien sûr que je peux être critique. Je n’évite pas certains sujets. Je n’analyse pas le joueur, mais ce qu’il a fait. Les joueurs n’ont pas de problème avec cela."