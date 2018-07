Thierry Henry, l'assistant français (T3) de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, quitte son poste de consultant pour la chaîne anglaise Sky Sports. Il a annoncé la nouvelle lundi, un jour après la fin de la Coupe du monde de football, sur Twitter. Henry souhaite se concentrer à 100% sur sa carrière d'entraîneur.

La décision de Thierry Henry d'arrêter son travail chez Sky n'implique, pour l'instant, pas la démission du Français de son poste d'assistant de l'équipe nationale belge pour un poste de T1. L'ancien attaquant légendaire des "Gunners" souhaite depuis longtemps devenir entraîneur et vient de cesser sa collaboration avec Sky qui lui rapportait cinq millions d'euros par an. Depuis 2016, Henry est également le T3 des Diables Rouges.

"Au cours des quatre dernières années, j'ai vécu des expériences extrêmement enrichissantes dans le monde du football. Ces expériences m'ont rendu plus déterminé à réaliser mon ambition à long terme : devenir un entraîneur de football. C'est donc avec tristesse que j'ai décidé de quitter Sky Sports pour me permettre de passer plus de temps sur le terrain et de me concentrer sur mon parcours pour atteindre cet objectif", a déclaré Henry sur Twitter.

Het Laatste Nieuws a annoncé également lundi que Graeme Jones, le T2 anglais des Diables Rouges, n'avait pas encore signé un nouveau contrat. Martinez, qui a prolongé jusqu'en 2020, pourrait donc perdre ses deux assistants dans les prochaines semaines.