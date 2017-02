Leur rencontre ne pouvait sans doute pas mieux tomber. Juste avant le match contre Chelsea, Thierry Henry est allé interroger Eden Hazard. Au menu, un échange sur les qualités de dribble du Diable.

"Une chose que j’aime vraiment chez toi, et je pense que tout le monde est dans ce cas, c’est la manière dont tu dribbles", expliquait le Français avant de lâcher : "C’est de l’art."

Qui enfante parfois certains chefs-d’œuvre comme celui dessiné par le Brainois face aux Gunners. Et ce trait de génie lui a valu des comparaisons flatteuses avec des orfèvres en la matière.

"Il me rappelle un peu Ronaldinho", a souligné David Luiz. "C’était fantastique, ce qu’il a fait est extraordinaire."

Roberto Martinez a opté sur Sky pour une référence plus contemporaine.

"Il me fait penser à Messi. Il a cette accélération, puis il s’arrête et repart", a décrit le sélectionneur. "Peu de joueurs sont capables de contrôler le ballon de la sorte et peuvent emmener les défenseurs comme lui. La manière dont il utilise le ballon avec son pied est sensationnelle."

Elle répond aussi à une habitude : celle d’utiliser principalement son pied fort, le droit. Sur ce raid fantastique qui a transpercé les Gunners, Eden Hazard a effectué treize touches de balle, exclusivement du droit avec une seule seulement de l’extérieur.

"Pour moi, c’est plus simple", avait-il expliqué à Thierry Henry sur Sky.

Cette conduite de balle innée fait de lui le deuxième joueur qui réussit le plus de dribbles en Premier League (4,4). Mais aussi le deuxième qui provoque le plus de fautes (2,9), tant l’arrêter licitement s’avère très compliqué.

Résultat, Eden Hazard prend des coups, comme ce fut le cas contre Arsenal où il a terminé avec la cheville droite endolorie, souvenir laissé par un tacle de Francis Coquelin.

"Mais les coups me motivent. Quand j’en prends beaucoup, je sens que je suis dans le match", sourit le Brainois qui se défend aussi de toute forme de masochisme. "Attention, je ne dis pas que j’aime les coups, mais c’est bon pour mon jeu. Quand les joueurs ne me touchent pas, cela veut dire que je ne suis pas bon."

Ce qui est rarement le cas ces dernières semaines…