Thomas Meunier a sauvé des cauchemars quelques fans du PSG grâce à son doublé face à Dijon, samedi. Le lendemain, le Diable rouge était tout aussi efficace en tant qu'invité du Canal Football Club pour revenir sur son actualité.

Interrogé sur le passé et l'avenir des Diables rouges, le back droit du PSG est revenu sur le dernier Euro disputé en France. "Le chemin était tout tracé pour nous. Sur papier, on avait la meilleure équipe et on devait aller dans le dernier carré. Et finalement, ça s'est pas fait et on a complètement merdé", explique-t-il en décochant ça et là des rictus.

Mais le désormais serial-buteur des Diables regarde vers l'avenir avec, comme toujours, une analyse très pertinente. "Cette Coupe du Monde, c'est la dernière chance pour l'équipe nationale de faire un très bon tournoi parce que d'ici 4 ans, la moitié de l'équipe aura entre 33 et 35 ans. On devrait se renouveler avec une toute nouvelle génération. Sera-t-elle aussi talentueuse ? Je ne sais pas. Mais, pour cette Coupe du Monde, on sera vraiment dos au mur."