Et la première réaction du Diable rouge montre à quel point le modeste club des Herbiers (Nationale, 3ème division) est inconnu pour lui. " J'ai vu que c'était en Vendée, c'est ça?", demandait-il à la sortie du terrain au micro de la chaîne l'Équipe.







"C'est essentiel de gagner tous les trophées"





Et d'enchaîner dans des propos recueillis par le Figaro au sujet de l'autre demi-finale, disputée mardi entre deux équipes de 3ème division: " Si on a vu Les Herbiers-Chambly? Non, on est arrivé tard à l'hôtel et on a regardé le match du Barça. J'ai demandé à changer de chaîne mais personne n'a voulu (rires)." Pour autant, Meunier se montre déterminé et veut absolument éviter de sous-estimer ses adversaires. " C'est un invité surprise que personne n'attend. Ils vont jouer le couteau entre les dents et se donneront à 1000%. (...) Ce sera une question d'envie, de motivation, se donner à la vie à la mort en groupe. Et autant pour eux que pour nous, le match sera des plus importants. (...) C'est essentiel de remporter tous les trophées. Si on peut faire le quadruplé, on ne va pas s'en priver".