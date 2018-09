Certains Diables dont le double buteur Romelu Lukaku et le capitaine Eden Hazard ont réagi après leur victoire face à l'Islande.

Eden Hazard : "Il y a encore des choses à améliorer. Mais on sait que ce n'est jamais facile de s'imposer ici. On l'a fait avec la manière aujourd'hui. C'est très bien que Romelu ait marqué, c'est bon pour sa confiance. On ne prend pas de but, donc on a aussi fait le boulot défensivement. On aurait préféré être champions du monde que d’être premiers au classement mondial. C'est un nouveau trophée. On a envie d'être les premiers à le gagner, on va tout donner et essayer de gagner le plus de matches. Après, l''objectif c'est d'aller le plus loin à l'Euro."





Thomas Meunier : "Je pense que le seul moyen pour l'Islande de nous mettre en danger était de nous prendre à la gorge. On a eu un premier quart d'heure avec beaucoup d'impact physique de leur part. Puis finalement, petit à petit, on a récupéré le ballon et on a fait ce que nous savons faire. On a créé du jeu et on a maîtrisé la rencontre jusqu'à la fin du match où on a plus lâché le ballon. On a réussi à garder le bloc très haut. Pendant le match de l'Ecosse, on n'a pas forcément toujours réussi. Pendant tout ce match on a réussi à les mettre sous pression. Je passe à côté d'Eden et il m'a dit de continuer. J'ai tapé un sprint de 40 mètres pour ne pas recevoir le ballon (sourire). C'était un peu difficile de récupérer. Sans rancune, Eden c'est la magie et on peut le remercier pour son travail aujourd'hui. Cette nouvelle compétition change un peu la donne. Mais on a l'habitude de gagner tous les matches officiels et amicaux. On va continuer à jouer comme la Belgique l'a toujours fait depuis 2014."

Axel Witsel : "On a pris ces matches au sérieux. Les conditions ont été difficiles aujourd'hui. Ils étaient bien regroupés et c'était difficiles de trouver des espaces. Ensuite, on a commencé à développer notre jeu. On a commencé à se créer des occasions et on a fini par gagner. C'est le plus important aujourd'hui. Ces matchs-là sont les plus difficiles à jouer mentalement. Mais si on est concentrés, tout devient facile. C'était compliqué pendant 15 minutes puis a superbement bien joué. Par rapport à mon transfert à Dortmund, c'était mon objectif de rejoindre un grand championnat cette année. Je voulais retrouver le haut niveau avec ce club. Pour le moment tout se passe super bien. Cela va me faire plaisir de retrouver la Belgique et de jouer contre Bruges en Ligue des Champions."

Romelu Lukaku: "En ce moment, tout se passe très bien. On a atteint un certain niveau en équipe nationale. On s'est créé beaucoup d'occasions et c'est donc plus facile de marquer des buts. On était si près en Russie de gagner le trophée. On a eu de la malchance mais on avance et on essaye de vraiment utiliser tout notre potentiel. On sait que la Nations League est une nouvelle compétition et on va essayer de faire quelque chose de bien. On se met des nouveaux objectifs et on a encore deux nouvelles opportunités de remporter des trophées en deux ans. On va donner le maximum pour le futur et mettre toutes les chances de notre côté. J'expliquerai plus tard pourquoi j'ai dit que j'allais arrêter après l'Euro 2020. Mes choix personnels sont moins importants que le groupe et que le collectif. Quand je suis ici, je suis très content d'être là et c'est le principal pour l'instant."