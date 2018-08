Mardi, Thomas Meunier a retrouvé le chemin des terrains après des vacances bien méritées. Cela ne l'a pas pour autant empêché de faire valoir son humour légendaire sur les réseaux sociaux.

Thomas Meunier ne se serait-il pas encore remis de l'élimination de nos Diables Rouges face à la France? On pourrait le penser mais connaissant l'humour du joueur, on peut évidemment se dire que c'est simplement pour taquiner ses coéquipiers. Dans un tweet posté ce matin, le joueur a dévoilé une photo du groupe du PSG au grand complet. En légende, Meunier n'a pas oublié de féliciter les Français du noyau qui ont gagné la Coupe ! Pour le reste, il trouve un joueur d'une autre nation sur cette photo qui est, selon lui, champion du monde du beau jeu, de la possession et du spectacle. Il dit toutefois ne pas vouloir citer de nom de peur que ce joueur ne subisse des railleries à son propos. Ce joueur est bien entendu Thomas Meunier himself !

Pas sûr que ses co-équipiers brésiliens soient d'accord avec lui par contre...