Barré au PSG par un Dani Alves pourtant bien loin du niveau de ses glorieuses années, le Diable rouge a malgré tout envie de poursuivre son aventure au sein du club de la capitale. Mais pas à n'importe quel prix. "Il n’y a pas de bons moments pour quitter un club comme le PSG. C’est difficile pour moi de répondre à cette question. Si j’ai l’occasion d’y rester, je resterai. Si eux ne me considèrent plus, on avisera." L'inéluctable changement d'entraîneur qui devrait avoir lieu à l'issue de la saison pourrait d'ailleurs avoir un impact positif sur la suite de la carrière de l'ancien Brugeois.

Autre sujet abordé par le latéral droit, le cas Hatem Ben Arfa, un joueur avec lequel il s'entend bien. "Il prend son mal en patience, a confié le Belge. Je l’adore, je m’entends bien avec lui. C’est un super joueur. Des fois, à l’entraînement, il se fait encore plaisir, il dribble toute l’équipe et après il sort, il rentre au vestiaire. Du grand Hatem. C’est un peu du gâchis." Nombre de supporters parisiens sont certainement d'accord avec cet avis.