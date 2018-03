Diables Rouges Le paradoxe Thomas Meunier : réserviste en club mais titulaire en équipe nationale.

Titularisé 4 fois en 12 matches officiels avec le PSG depuis le début de l’année 2018, Thomas Meunier vit des moments compliqués en club. "Les Diables sont une bouffée d’air frais."



Comment vous sentez-vous physiquement ?

"Bien. Le fait d’être un peu de côté à Paris me permet de rester frais. Je bosse ma condition en faisant des extras après les entraînements. Mais bon, je ne suis pas mis l’écart non plus. Je joue plus maintenant qu’au premier tour jusqu’à présent."



(...)