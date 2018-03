Thomas Meunier ne jouit pas du statut de titulaire au Paris Saint-Germain cette saison suite à l'arrivée du Brésilien Dani Alves. Une situation qui ne préoccupe pas l'arrière latéral droit dans l'optique d'une sélection au Mondial 2018.



"Je pense bien que je serai de la partie en Russie", a affirmé Meunier en conférence de presse vendredi à Tubize.

Il serait en effet surprenant de ne pas voir Meunier dans la liste des 23 sélectionnés par Martinez. Dans le 3-4-2-1 mis en place par l'Espagnol, Meunier se sent comme un poisson dans l'eau. Le joueur du PSG a explosé sous les ordres de Martinez et n'a jamais déçu. Il peut aussi compter sur une faible concurrence à son poste.

"Cela n'a pas toujours été le cas. Le système a changé et cela joue en ma faveur", a entamé Meunier. "Je peux jouer de manière plus offensive. Maintenant, Anthony Limbombe a été sélectionné pour la première fois et il y a encore Timothy Castagne en Italie. À présent, j'ai besoin de temps de jeu pour me montrer. Au PSG, ce n'est pas vraiment le cas. Le club connait mon point de vue et ma situation à ce propos. Je suis conscient que je dois mériter ma sélection en prestant bien en club."

L'ancien joueur du FC Bruges peut compter sur une saison sans blessure jusqu'à ce stade, contrairement à son équipier Neymar. Blessé au pied, le Brésilien pourrait croiser la route des Diables rouges en quarts de finale. "J'espère qu'il sera au Mondial", lui souhaite Meunier. "Une phase finale avec Neymar c'est beaucoup plus beau. La Coupe du monde a besoin de joueurs comme lui. Ce serait quelque chose de particulier de l'affronter."