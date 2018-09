Le Belge Thomas Vermaelen a aussi reçu personnellement des critiques après sa prestation au back gauche. Titulaire (puis remplacé par Jordi Alba à la 70e minute), le Diable rouge n'a pas été épargné par la presse espagnole.





D'après Mundo Deportivo, les rotations mises en places par l'entraîneur Valverde n'ont pas convaincu. "Vermaelen et Munir n'ont pas réussi à remplacé Alba et Suarez" débute le journal. "Le Belge a joué à une position inhabituelle pour lui. Il n'a pas assez cherché la profondeur, logique car il n'est pas Jordi Alba, et s'est montré trop court défensivement."





Pour Sport, la comparaison entre Vermaelen et Alba n'a pas lieu d'être. "Thomas Vermaelen n'est pas Jordi Alba et il le sait. El Zhar, qui est trois centimètres plus petit que lui, l'a eu dans les airs mais aussi dans l'attitude, dans l'énergie et dans la personnalité."





AS de son côté, parle d'un "désastre absolu" dans le replacement du défenseur belge sur le back gauche. "Le faire jouer à gauche était une solution qui a montré son inefficacité. Il a à peine attaqué et n'a provoqué aucune ouverture sur son flanc. Il y a peu de chances que Vermaelen ait convaincu son entraîneur."