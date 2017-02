"Cette blessure m’a mis un coup et cela m’a freiné car avant cela, j’étais vraiment très très bien."

Voici la phrase que Thorgan Hazard nous déclarait lorsque nous l’avons rencontré il y a un mois. Le Brainois en était conscient : il n’avait pas encore retrouvé le niveau qui était le sien avant cette blessure au genou, a priori anodine, qui l’a finalement écartée des terrains durant un mois.

Mais ça, c’était avant. Car cette semaine, Thorgan Hazard semble avoir retrouvé sa meilleure forme. En semaine, il avait inscrit un penalty en Coupe, face à Greuther Fürth. Et samedi, à Brême (0-1) il a une nouvelle fois fait trembler les filets. En y ajoutant la manière, et une prestation étincelante, durant laquelle il a été l’homme le plus dangereux de Mönchengladbach, en multipliant les courses et les appels, comme sur le seul but de la rencontre, où il a profité d’un bon décalage de Kramer pour faire la différence, côté droit, avant de croiser parfaitement sa frappe dans le filet opposé.

"J’aurais pu faire une passe, c’est vrai, mais j’ai préféré tenter ma chance. Le coach me le répète souvent : je dois me créer plus d’occasions. Aujourd’hui, cela a fonctionné. C’est un super sentiment", avouait l’ancien de Zulte Waregem, qui a évolué en position de numéro 10, après la rencontre. "Ce but est très important car il offre la victoire à l’équipe. Je suis toujours content quand je marque mais ici, c’est un peu particulier car cela nous permet de gagner à l’extérieur."

Si Thorgan insiste sur cet aspect, c’est parce que ‘Gladbach n’avait encore jamais réalisé cette performance en Bundesliga. Après vingt journées.

Une autre statistique vient donner une ampleur supplémentaire à cette réalisation. En inscrivant ce but, le Belge est désormais le joueur le plus efficace de son équipe (devant Stindl et Raffael, absents samedi), avec dix buts et cinq assists, toutes compétitions confondues. Il est impliqué dans une réalisation (grâce à un but ou un assist) toutes les 113 minutes. Jamais, depuis son arrivée en Allemagne, il n’avait affiché un tel ratio.

Mieux, si la saison s’arrêtait aujourd’hui, elle serait déjà la meilleure depuis qu’il a quitté la Belgique, en 2014.

Plus anecdotique , Thorgan dépasse son frère Eden, qui cumule dix buts et quatre assists toutes compétitions avec Chelsea cette saison. On le sait, les frères Hazard ont un challenge annuel : celui qui cumule le moins de bus et d’assists doit offrir le repas à ses frères. Cette année, Thorgan semble idéalement placé pour se faire inviter…