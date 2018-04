Sa mise sur le banc avait des allures d’avertissement. Plus discret qu’à l’accoutumée depuis la fin du mois de janvier, Thorgan Hazard a goûté, pour la première fois, au désagréable statut de remplaçant, samedi, pour la réception du Hertha Berlin par le Borussia Mönchenglabach. Une manière déguisée pour Dieter Hecking de dire à son numéro 10 qu’il attend plus de lui.

Visiblement, le message a été reçu cinq sur cinq. Et n’a pas tardé à avoir son effet. Entré au jeu à la mi-temps alors que les siens étaient menés 0-1, Thorgan Hazard a renversé la rencontre, une demi-heure plus tard, en égalisant d’une reprise de volée opportuniste à la 75e minute de jeu avant de donner l’avantage à Gladbach quatre minutes plus tard, en transformant avec sang-froid le penalty obtenu par Eveldi (79e).

Ce qui lui permet de franchir la barre des 10 buts marqués cette saison (l’an passé, il en avait totalisé 11 sur toute la campagne) et de devenir le meilleur buteur de son équipe cette saison. Des stats qui ne sont évidemment pas celles d’un remplaçant.

"Je n’ai aucun problème à aller sur le banc car je n’étais pas au mieux ces dernières semaines et cette pause m’a fait du bien", expliquait le Brainois, lucide, après la rencontre. Avant d’ajouter, en rigolant : "Mais après, je l’ai jouée à la Zlatan ! Il avait marqué deux buts après être monté au jeu pour son premier match avec Los Angeles Galaxy la semaine dernière, ce qui a offert la victoire à son équipe. Ici, le scénario est le même. Même si je ne suis pas aussi bon que lui (sourire)."

Ce qui ne l’empêche pas d’être heureux pour son équipe, qui restait sur quatre matches sans victoire. "Cette saison, nous avons joué beaucoup de bons matches que nous n’avons pas remportés. Ce 2-1 est donc aussi important pour la confiance."

Et pour les ambitions du Borussia, qui peut encore rêver d’Europe (cinq points de retard sur le sixième). "J’espère qu’on pourra se battre jusqu’au bout. Mais nous avons déjà un match difficile qui nous attend le week-end prochain."

Sur la pelouse du Bayern Munich. Où les supporters de Mönchengladbach espéreront que leur Belge fera à nouveau trembler les filets. Car cette saison, c’est une constante : lorsque Thorgan Hazard marque, son équipe gagne.