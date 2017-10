En prenant un carton jaune très tôt dans le match en Bosnie, Yannick Carrasco a tenté d’éviter (parfois de justesse) l’exclusion avec un second avertissement. Uniquement pour ne pas mettre les Diables en difficulté car il savait qu’il louperait de toute manière la réception de Chypre mardi. Très bon à Sarajevo dans un rôle très exigeant offensivement et défensivement, Carrasco ne sera pas simple à remplacer. Roberto Martinez a plusieurs options mais deux joueurs se dégagent : Nacer Chadli et Thorgan Hazard.

Le premier est clairement le favori. Il a déjà montré de très bonnes choses dans cette campagne de qualification, même si c’était sur l’autre flanc en l’absence de Thomas Meunier. Et samedi, c’est lui qui est monté au jeu pour les dernières minutes quand Carrasco est sorti. Son absence de temps de jeu actuellement à WBA ne pèse pas encore dans la balance.

Cela n’empêche pas Thorgan Hazard d’y croire. "Je peux jouer à ce poste. Je l’ai d’ailleurs fait cette saison à Mönchengladbach. C’était dans un 4-4-2 mais je devais aussi beaucoup courir sur tout le côté gauche. La Bundesliga exige beaucoup d’allers-retours pour un joueur de flanc. Cela m’a permis de progresser défensivement. Chadli est aussi candidat mais je me sens prêt et en forme."

S’il est l’outsider, Thorgan peut compter sur un soutien de poids : le capitaine des Diables et accessoirement son grand frère. "J’espère que c’est Thorgan qui remplacera Yannick mardi, tranche Eden Hazard. Ce serait notre première titularisation ensemble. On a déjà joué des bouts de matchs mais ce serait beaucoup plus fort de débuter tous les deux. Je vais directement aller mettre la pression au coach (sourire)."

Si le lien affectif parle, Eden Hazard avance aussi des arguments en faveur de son frère. "Il est devenu l’un des patrons de son club et il fait un bon début de saison. Thorgan a le coffre pour le faire et il en a très envie. Mais il est conscient aussi de la concurrence à ce poste."