Actuellement en stage avec son club du Borussia Mönchengladbach à Marbella, en Espagne, Thorgan Hazard est revenu sur ses deux années passées à Zulte Waregem, également présent à Marbella pour y effectuer son stage hivernal.

"J'ai vécu des moments inoubliables à Zulte Waregem", a confié le Diable Rouge à EsseveeTv.

Élu Soulier d'Or 2013 lorsqu'il évoluait sous le maillot de Zulte Waregem, Thorgan Hazard n'a pas oublié les bons moments passés en Belgique. "Parfois je vais voir les matchs de Zulte. La dernière fois c'était face à Genk et j'en ai profité pour revoir le coach et les joueurs. Je reste en contact avec le groupe. J'ai encore beaucoup de bons souvenirs avec cette équipe. Comme par exemple le match du titre à Anderlecht ou encore la finale de Coupe de Belgique. Même si on a perdu ces deux rencontres, ça reste d'excellents moments".

Hazard en a évidemment profité pour remercier son ancien entraîneur, Franky Dury. "Il a fait du bon travail avec moi. A mon arrivée, il m'avait dit 'quand tu partiras d'ici, tout le monde te connaîtra' et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je l'ai croisé ici à Marbella et je suis heureux d'avoir pu le remercier pour tout ce qu'il a fait".

Quatorzième de Bundesliga, Mönchengladbach connaît une saison difficile. "Cette saison, c'est plus compliqué en championnat pour nous, mais on va se reprendre. C'est du très haut niveau. L'Allemagne demande beaucoup d'efforts offensifs, défensifs et tactiques. Des éléments qui me rendent plus fort qu'avant", a conclu le Diable Rouge.