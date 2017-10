Première titularisation et premier but chez les Diables Rouges : Thorgan Hazard ne pouvait pas rêver de meilleur début. "J’ai eu la chance de commencer à l’une des places qui me convient le mieux, dans l’un des trois postes offensifs. Lorsque Thomas (Meunier) a été obligé de sortir, j’ai glissé sur le flanc droit. Je n’ai plus trop l’habitude de jouer dans ce schéma de jeu à Mönchengladbach, j’ai donc encore quelques automatismes à prendre mais je n’étais pas stressé, j’ai simplement fait ce qu’on attendait de moi" , disait-il. "Je sais qu’il y a de la concurrence à mon poste mais j’espère être repris pour le Mondial. Mais il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici là."

Il était également ravi d’avoir partagé ce moment avec son grand frère. Une soirée qu’il n’est pas près d’oublier. "Ce but, c’est pratiquement un bonus. La famille sera contente mais je n’ai pas encore eu le temps de voir si j’avais reçu des messages, je suis directement venu à l’interview. Eden m’avait dit de faire un gros match et je pense que ç’a été. Avant le début de la rencontre, on avait prévenu Michy qu’il ne toucherait pas une balle car on allait tout le temps jouer ensemble (il rigole) . Finalement, c’est dommage que Romelu ait marqué à la fin, sinon il n’y aurait eu que le nom Hazard dans la case des buteurs", reprenait-il dans un grand sourire. "C’est juste dommage que j’ai raté deux occasions durant ce match mais bon, marquer un but sur trois opportunités, ce n’est déjà pas si mal…"