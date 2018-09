Thorgan Hazard a commenté avec pas mal d’humour deux des buts des Diables. "Sur le but d’Eden, il m’a dit qu’il allait me faire la passe. Mais il m’a feinté… et il a aussi feinté les adversaires, pour marquer lui-même."

Thorgan a été plus altruiste sur l’ouverture du score. "J’aurais pu tirer mais j’ai choisi la facilité en donnant une passe à Romelu. C’est un peu comme sur le jeu Fifa, quand on donne une passe en retrait pour assurer le but… C’est bien pour Romelu, il avait besoin de marquer."