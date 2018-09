Un mois et demi après leur troisième place historique en Coupe du monde, les Diables Rouges se sont retrouvés mardi après-midi à Tubize afin de préparer les deux premières rencontres du nouveau cycle international, un match amical en Ecosse (vendredi 7 septembre) et un déplacement en Islande (mardi 11 septembre) pour la Ligue des Nations.

Durant l'été, les Diables ont fait vibrer la Belgique avec une troisième place finale et des rencontres, notamment face au Japon et le Brésil, qui resteront un bon moment dans la mémoire des supporters. Après l'accueil triomphal sur la Grand Place de Bruxelles et des vacances bien méritées, Hazard & Co ont repris le chemin des terrains de football. Après plusieurs journées dans leur championnat respectif, les Diables Rouges se sont entraînés ensemble pour la première fois mardi après-midi.

Timothy Castagne (Atalanta) fait partie des nouveaux Diables convoqués par Roberto Martinez pour cette double confrontation. Les autres nouveaux appelés sont Leandro Trossard (Genk), Hans Vanaken (Club Bruges) et Birger Verstraete (La Gantoise). L'ancien joueur de Genk a livré ses premières impressions en tant qu'international. "J'ai été très bien accueilli, j’étais un peu stressé mais les joueurs sont très sympas. Cela ne pouvait pas mieux se passer. Cette semaine, je veux montrer que je mérite d’être là, donner tout à l’entraînement et espérer jouer un peu mais on verra vendredi. Je n’ai jamais été déçu de ne pas être repris même si j’espérais. Là c’est le bon moment pour intégrer des jeunes au groupe car ce n'est pas facile de changer un groupe avant une Coupe du Monde."

Il revient aussi sur son parcours: "Je n’ai jamais été un top talent, mais j’ai toujours travaillé et progressé. Quand je monte d’un niveau je m’adapte très vite, c’est ma force. J’ai progressé tactiquement en Italie, mais aussi en vitesse d’exécution. J’ai dû m’adapter, car en Serie A on est directement sous pression dès qu'on a le ballon. Les gros matches contre les ténors vont m’aider à grandir. Ma position sur le terrain? Je peux jouer à gauche, ce n’est pas un problème, ça dépend de ce que le coach veut, il connait ma polyvalence. J’ai parlé tactiquement avec lui, il m’a expliqué ce qu’il attendait des latéraux. La présence de Meunier m’aide, car offensivement c’est l’un des meilleurs backs et il va m’aider à progresser. C’est maintenant à moi de saisir ma chance, c’est le bon moment pour entrer dans le groupe et prouver que je dois y rester."

Revivez la conférence de presse de Timothy Castagne: