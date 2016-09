Toby Alderweireld: "On s’est posé des questions"

Diables Rouges

Il a été un des rares Diables à surnager jeudi soir, face aux Espagnols. Conscient des difficultés rencontrées par la Belgique face à la Roja , Toby Alderweireld avoue toutefois que cette défaite, sans discussion possible, a mis le groupe face à ses responsabilités. "Bien sûr qu’on s’est posé quelques questions; nous savons que nous n’avons pas été bons et que nous devons faire mieux. La seule manière d’y parvenir, c’est de travailler."

Avec Roberto Martinez. À qui il demande de laisser du temps et de ne pas tirer de conclusions hâtives, après seulement une rencontre perdue.

"Le nouvel entraîneur est arrivé, avec une nouvelle philosophie. On a besoin de temps pour jouer de la manière dont il souhaite. C’est un processus normal."

Au sein duquel la discussion a une part importante. "Le coach parle beaucoup, que ce soit au groupe ou aux joueurs individuellement. C’est une bonne manière de travailler", analyse le défenseur. "Depuis la défaite de jeudi, il a parlé un peu à chacun pour qu’on progresse. Et on a compris qu’il fallait jouer un meilleur football si nous voulions devenir une équipe du top et pouvoir rivaliser avec des équipes comme l’Espagne."

Pour atteindre le niveau de la Roja, la Belgique va devoir compter sur ses leaders, dont Alderweireld semble faire partie.

"Pour devenir une équipe, il est important de bien communiquer et c’est ce que j’essaie de faire", explique-t-il, avant de s’épancher sur la relation entre les joueurs et le public. "Depuis l’Euro, le public était déçu et il l’était également jeudi soir. Mais on va tout faire pour retrouver leur support en jouant du bon football. On espère que cela sera le cas dès ce mardi, face à Chypre."