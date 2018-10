Diables Rouges Lukaku était heureux d'avoir entendu son nom scandé, mais il voyait, comme ses partenaires, beaucoup de points à travailler. Son capitaine Eden Hazard, lui, espère surtout que Romelu ne marquera pas autant avec Manchester United... qui affronte Chelsea lors de la prochaine journée.

Eden Hazard : "On a vu un beau match de football"

"Ce n'était pas facile, surtout en première mi-temps. On n'a pas eu beaucoup le ballons pendant 45 minutes. C'était mieux en seconde période. On a inscrit deux beaux buts collectifs ce qui est bon pour le moral. Tout n'était pas parfait mais devant le public on a gagné et assuré les 3 points. On a enfin pu remercier nos supporters pour le soutien pendant la Coupe du monde. Ce n'est pas tellement bon signe que Romelu marque autant, j'aurais préféré qu'il soit moins en verve parce qu'on joue contre lui le week-end prochain. Marquer avec les Diables c'est bien, avec Manchester un peu moins (sourire)."

Thibaut Courtois : "Je pense avoir bien fait mon job aujourd'hui"

"Le but de la Nations League est d'élever le niveau avec des adversaires de qualité. On a beaucoup travaillé pour faire face à un adversaire qui n'était pas facile à manœuvrer. Les Suisses étaient très bien organisés et pouvaient se montrer dangereux. Shaqiri revenait bien au centre et offrait une supériorité numérique. On doit apprendre de ce match grâce aux vidéos pour voir ce qu'on peut améliorer pour la suite. Mais c'est très utile d'observer le jeu de ces équipes. Ce n'est jamais facile et c'est le genre d'équipe que l'on rencontre en Coupe du monde ou en Coupe d'Europe. J'essaye de me montrer présent avec des arrêts décisifs et les longs ballons pour rassurer tout le monde. Je pense que j'ai bien fait mon job aujourd'hui."





Thomas Meunier : "Ce n'était pas une grande Belgique mais c'était une Belgique solide"

"Au sommet de notre forme, on ne l'était pas, c'est sûr. Mais les Suisses étaient vraiment compliqués à jouer. Ils ont cherché des espaces avec des joueurs vifs et toujours en mouvement comme Shaqiri. Le pressing n'était pas toujours optimal pour nous. Ensuite, on a trouvé des espaces et c'était vraiment mieux avec quelques occasions à la clé. Ce n'était pas une grande Belgique mais c'était une Belgique solide et assez forte. L'objectif était de confirmer la première place et on l'a fait. On a eu un problème de synchronisation sur le but suisse. J'ai fait ce que j'essaye de faire à chaque match avec de l'apport offensif. C'est mon devoir grâce à ce genre de système avec 3 défenseurs. J'ai aussi bien défendu ce soir. C'était plus éprouvant que d'habitude parce qu'il y avait beaucoup de déchet dans notre jeu. Dans l'ensemble, que ce soit au niveau collectif comme individuel, le bilan est plutôt positif."

Roberto Martinez : "J'espère que Thierry Henry restera avec nous"

"On peut vraiment être satisfait de la victoire parce qu'on a joué contre une très bonne équipe. Ils nous on posé beaucoup de problèmes, notamment par Xhaka ou Shaqiri. Ils se déplaçaient très bien sur le terrain et ont eu pas mal d'occasions. En deuxième mi-temps, on a mieux joué et on a trouvé des espaces. Les joueurs ont vraiment montré qu'ils voulaient gagner. La performance de Romelu était vraiment très bonne. Je préfère retenir le collectif, comme toujours, même si individuellement, Dries Mertens m'a beaucoup impressionné. Il a été très fort à son poste. Il était très mature et a tout donné pour l'équipe. Défensivement, il a fait le job et offensivement, il était souvent dangereux."