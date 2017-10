Bloqué à sept buts, Dries Mertens a vu Paulo Dybala, Mauro Icardi et surtout Ciro Immobile s'envoler au classement des buteurs. Mais après être resté muet contre la Roma et l'Inter, le Diable rouge a retrouvé ses réflexes en inscrivant le huitième but de sa saison en Serie A.





Et le Louvaniste y a mis les formes, en se rappelant au bon souvenir des gardiens adverses avec un amour de coup franc peu avant le quart d'heure de la rencontre entre Naples et le Genoa.





Situé à une vingtaine de mètres du but de Mattia Perin, pile poil dans l'axe, le Belge a offert un petit modèle de précision, d'équilibre et de puissance avec une frappe parfaitement enroulée, qui retombe suffisamment pour empêcher le portier italien d'éviter l'égalisation.









Perin doit à nouveau s'incliner une quinzaine de minutes plus tard, cette fois sur un superbe enchaînement contrôle - frappe dans le plafond qui transperce la défense du Génois. On appréciera la superbe ouverture d'Amadou Diawara (déjà buteur contre Manchester City mardi passé) et le contrôle techniquement jubilatoire de Mertens, qui claque donc un doublé en moins de vingt minutes et grimpe à neuf buts !













Mais ce n'était pas assez pour Dries Mertens, qui avait les crocs après cette petite période de disette. Après tout, pourquoi se contenter d'un doublé quand on peut en mettre trois ? C'est exactement ce que s'est dit le Diable à l'heure de jeu, au moment de planter une troisième pion.





Parti dans le dos de Rossettini, l'attaquant a gentiment glissé le ballon sous Perin. Le retour en catastrophe de l'ancien Gantois Ervin Zukanovic n'y changera rien, c'est 1-3 pour le Napoli !





Ce dixième but en championnat permet également à Mertens de soigner sa moyenne de minutes par but marqué. Au coup d'envoi, celle-ci était d'un but toutes les 117 minutes. Après soixante minutes de jeu, la voilà redescendue à un but toutes les 87,6 minutes. Bref, le garçon est pressé !