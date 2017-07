Diables Rouges Les inquiétudes de Dedryck Boyata se sont confirmées : touché au genou lors d’un match amical contre le Slavia Prague, le Diable sera éloigné des terrains durant trois mois.

"Mais nous essayons d’être optimiste et nous allons voir ce que nous pouvons faire", a expliqué l’entraîneur adjoint du Celtic Chris Davies.

Cette blessure tombe particulièrement mal car elle intervient dans une période cruciale pour le Celtic qui va débuter sa campagne européenne dès le deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des Champions.

Si les Nord-Irlandais de Linfield ne constituent pas un obstacle insurmontable (aller le 14 juillet, retour le 19), le programme sera plus corsé au troisième tour (25/26 juillet et 1er et 2 août) puis en barrages avec des rencontres prévues les 15/16 et 22/23 août même si le Celtic sera protégé par son statut de tête de série.