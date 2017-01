Le compliment prend encore plus de valeur en regardant quel est son auteur et surtout son pedigree.

En dix-sept années de carrière, Joe Cole a évolué avec Steven Gerrard, Wayne Rooney, Didier Drobga ou Franck Lampard mais Eden Hazard reste pour lui à part.

"C’est certainement le joueur le plus talentueux avec qui j’ai joué et c’est déjà un héros pour les fans. J’espère qu’il restera ici pour le reste de sa carrière. J’étais tellement content quand il a signé à Chelsea", a expliqué sur la télévision du club l’ancien milieu offensif qui a évolué une saison au Losc avec le Diable, en 2011/12.

"Lors de mon premier match en France à Lille, Rudi Garcia m’a dit : ‘Nous avons ce bon gamin, je veux que tu joues avec lui.’ Et il a marqué deux des plus beaux buts que j’ai vus en 20 minutes. Je suis entré sur le terrain, j’ai délivré une passe décisive et nous avons gagné 3-1 à St-Étienne. C’est un bon gamin, il aime s’entraîner, il aime le foot et tout le monde en France l’aimait dans le vestiaire."

Comme à Chelsea en somme.