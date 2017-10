Les Diables ont terminé sereinement et dans la bonne humeur générale leur campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Découvrez les notes attribuées aux Diables par nos experts.

: Un match aussi monotone que celui contre Gibraltar. Il n’a strictement rien eu à faire du tout, alors que Chypre s’était quand même montré menaçant au match aller.Acclamé par la moitié du stade après un centre facilement cueilli.

Ciman 6: Posté à droite dans la défense à trois, il n’a presque jamais été mis à l’épreuve. A commis une faute dès que son adversaire direct était sur le point de l’éliminer. Quelques ballons en profondeur parfois perdus, pour le reste il a surtout servi les meneurs de jeu.



Vertonghen 6: L’homme le plus fêté de la soirée n’a pas su se mettre en évidence. Il a fait son boulot comme il l’avait fait à 96 reprises auparavant: en défendant de manière sobre et en essayant d’être le plus présent possible au niveau offensif. Une perte de balle, suivie par une faute non sifflée.

(...)