Qui dit 14 octobre 2018 dit élections communales et provinciales. Mais pour les fans des Diables Rouges, la date avait été entourée pour une autre raison : l'entraînement ouvert de l'équipe nationale, au Stade Roi Baudouin.





1.610 fans des Diables se sont donc retrouvés, ce dimanche matin, dans les tribunes du Heysel pour apercevoir leurs joueurs préférés. Parmi eux, difficile de ne pas apercevoir (et entendre) Luca, 14 ans. Ce jeune garçon originaire de Berchem a mis l'ambiance en tribune, à lui tout seul, durant plus d'une heure.





"J'ai commencé à chanter... et tout le monde m'a suivi", sourit le jeune homme. "Je me suis alors dit que j'allais gérer l'animation de la tribune car quand on a de l'amour pour une équipe, il faut l'exprimer." Ce qu'il a fait avec du cran et une assurance éptatante, lançant de nombreux chants et initiant même une ola. "Il m'est déjà arrivé de faire le tambour ou de prendre le mégaphone par le passé, j'aime bien animer une tribune."





Ce qu'il se voit bien faire dans le futur. "Être capo d'une tribune, c'est un objectif... mais ma priorité, c'est d'abord l'école" , continue-t-il lucidement, avec sa vareuse de Lukaku sur le dos. "Mais mon idole, c'est Eden Hazard. Je rêve de le rencontrer."





Il n'a malheureusement pas pu le faire malgré ses nombreux appels aux joueurs pour qu'ils s'arrêtent signer un autographe ou prendre une photo."Je suis un peu déçu mais bon... Ce n'est pas très grave."





Car sa matinée était déjà réussie.