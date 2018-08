Cette 96 e édition du Community Shield, duel entre le vainqueur de la FA Cup et celui de la Premier League, pourrait se jouer sans aucun Belge sur la pelouse. Ce qui n’est plus arrivé depuis 2010 et la victoire de Manchester United face à Chelsea.

La faute au superbe parcours des Diables Rouges en Coupe du Monde. Ni Eden Hazard, ni Thibaut Courtois, ni encore Michy Batshuayi n’ont repris les entraînements avec les Blues. Idem pour Kevin De Bruyne, qui fera son retour dans le groupe de City dès la semaine prochaine. S’il est aligné, Vincent Kompany sera donc l’unique représentant noir-jaune-rouge.

Le capitaine des Skyblues s’est à nouveau entraîné cette semaine, comme les autres Mondialistes que sont Sergio Agüero, Nicolas Otamendi, Ederson, Gabriel Jesus, Fernandinho et David Silva. Outre De Bruyne, Raheem Sterling sera donc l’autre grand nom absent de la feuille de match. L’ailier anglais profite aussi de ses derniers jours de congé. Quant au nouveau venu Riyad Mahrez, il reste très incertain.

Au-delà de ces absences, ce Community Shield aura une saveur particulière pour Maurizio Sarri. Le tacticien italien effectuera sa grande première sur le banc de Chelsea. "J’ai hâte de jouer à Wembley parce que c’est ma première fois, a commenté Maurizio Sarri. Le match sera très difficile pour nous mais je veux gagner. Parce qu’il est très important d’avoir un trophée immédiatement. Mais à ce moment de la saison, c’est aussi très important de faire une belle performance."

Face à lui, Pep Guardiola voudrait déjà asseoir la domination psychologique de son équipe. "Ce sera un bon match, Chelsea est un grand rival, a réagi l’Espagnol. Ils ont gagné tellement de titres avec Ancelotti, Di Matteo… Le style de jeu de Maurizio correspond parfaitement au football anglais. Antonio Conte était un bon rival, Maurizio le sera aussi."