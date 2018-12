Ce n'est pas une première mais c'est toujours drôle. Et c'est sans doute la première fois qu'un pari d'une telle ampleur est perdu à cause d'un Diable rouge ! Il faut dire qu'en voyant Divock Origi sortir du banc dans le derby face à Everton, peu de supporters s'attendaient à le voir faire des miracles. Pourtant, au terme d'une action rocambolesque, l'ancien Lillois inscrivait l'unique but du match, à la toute dernière seconde.Pas sûr que le Tweetos "Forever Red" ait fêté ce but avec autant d'enthousiasme que Jurgen Klopp, lui qui avait promis de se faire "un tatouage 'Divock' si Origi marque". D'autant plus que de nombreux internautes lui ont rapidement rappelé son engagement ! Sans traîner, il a tweeté une photo de son nouveau tatouage cette semaine: