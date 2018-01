Obligés de jouer un match replay après le 0-0 d'il y a dix jours, les Blues ont dû se battre pendant 120 minutes (1-1) et attendre les tirs au but pour célébrer leur qualification. Eden Hazard a inscrit le tir au but décisif.

Sans Courtois, absent de la feuille de match, et Eden Hazard, sur le banc, Chelsea a pu compter sur Michy Batshuayi pour ouvrir le score à la 55e minute d'une déviation dans le petit rectangle.

Le dixième but de la saison du Diable rouge n'a toutefois pas suffi aux Londoniens qui se sont fait piéger dans la dernière minute d'arrêts de jeu par une tête de Jamal Lewis (90e+4).

Remplacé par Morata à la 81e, Batshuayi n'a pas pris part aux prolongations contrairement à Eden Hazard monté au jeu à la 100e minute. Le Brainois n'a pas pu faire grand chose pour aider les siens qui ont terminé la rencontre à neuf suite aux exclusions de Pedro (117e) et Morata (120e+1).

Une infériorité numérique qui n'aura pas pesé lors des tirs au buts où les Blues ont finalement émergé grâce à un arrêt de son deuxième gardien Willy Caballero et grâce au sans faute des Blues. Au prochain tour, l'équipe d'Antonio Conte affrontera Newcastle.