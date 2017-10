Il est jeune, il est Belge et il vient tout juste d'effacer Iker Casillas du tableau des records de la Ligue des Champions en devenant le plus jeune gardien de l'histoire à débuter une rencontre de C1. La belle épopée a pourtant viré au cauchemar pour Mile Svilar, passé d'Anderlecht à Benfica il y a peu.

Titulaire entre les perches, le jeune homme de 18 ans s'est rendu coupable d'une belle bourde sur un long coup franc de Marcus Rashford. L'Anglais, lui aussi un des jeunes talents les plus prometteurs d'Europe, a armé une frappe directement dans le but, après avoir vu Svilar trop avancé. Celui-ci a beau avoir récupéré le ballon dans ses gants, il est trop tard, le cuir a bel et bien passé la ligne. Bref, un but gag. Mais qui offre les trois points à United et enfonce encore un peu plus les Lisboètes, auteurs d'un 0 pointé jusqu'à présent.

Forcément triste et déçu à l'issue du match, Svilar s'est excusé auprès de son public. L'ex-Mauve a pu se consoler (un peu...) grâce à ses adversaires du jour, Romelu Lukaku en tête. L'avant-centre n'a pas hésité à discuter avec l'infortuné gardien, sans doute pour lui rappeler que lui aussi a commis des erreurs au début de sa carrière. À moins que cela ne soit pour le convaincre d'opter pour les Diables rouges et non pour la sélection serbe ?

Ces mots ont peut-être connu une certaine résonnance chez lui. "Je pense que j'aurais pu mieux faire sur le but mais désormais je ne peux pas changer ce qu'il s'est passé", a déclaré l'Anversois. "Cela ne m'affecte pas, je suis préparé mentalement pour ce genre de choses. Cela fait partie de mon développement. Cela ne sert à rien de revenir là-dessus, je pense que j'ai la confiance de l'entraîneur et de l'équipe".

Le coach portugais Rui Vitoria ne semblait en effet pas trop en vouloir à son joueur, malgré une déception légitime. "Notre gardien a fait une erreur, il a à peine l'âge d'avoir le permis de conduire mais il possède des qualités et s'il n'a pas de problèmes physiques, il jouera le prochain match", a-t-il dit après la défaite.

Cette boulette n'a en tout cas pas empêché Svilar de recevoir les éloges de José Mourinho. "Le jeune gardien de Benfica a fait une erreur sur le but mais c'est un phénomène", a affirmé le Special One. "Seuls les gardiens qui prennent des risques encaissent des buts de ce genre." Il y a pire comme compliments...