L'Angleterre était encore à vingt minutes de la finale mercredi en demi-finale face à la Croatie, mercredi au stade Loujniki de Moscou avant d'être battu (2-1). Après une défaite 2-0 contre la Belgique dans la petite finale, le champion du monde de 1966 doit repartir les mains vides.

"Nous avons joué contre l'une des meilleures équipes du monde. Ils ont des talents exceptionnels", a déclaré le sélectionneur anglais Gareth Southgate après la rencontre.

"La Belgique a une équipe beaucoup plus forte, probablement leur meilleure de tous les temps. Ils sont aussi beaucoup plus en avance que nous. De plus, nous n'avons eu que deux jours de préparation. Nous avons pu sentir la finale il y a trois jours. Physiquement et émotionnellement, nous devions puiser plus loin dans ce match. J'avais déjà dit à mes joueurs avant la petite finale que j'étais très fier d'eux. Nous avions fait une analyse de notre propre équipe, dont le résultat était visible sur le terrain aujourd'hui. Ce fut une rencontre très difficile pour nous. Nous n'étions pas encore assez bons contre les meilleures équipes ici. Mais les joueurs ont tout donné et je ne peux rien demander de plus. Ce fut une grande expérience et c'est ce que nous emportons avec nous vers l'avenir."

Harry Kane: "Le deuxième but belge nous a tués"

"Nous sommes déçus après cette défaite, mais nous devons en tirer des leçons", a déclaré le capitaine anglais Harry Kane.

"En deuxième période, nous avons vraiment bien joué au football", a déclaré Kane, qui, avec six buts, est presque certain de devenir meilleur buteur du tournoi. "Nous avons mis beaucoup de pression et nous contrôlions les Belges. Mais leur deuxième but nous a tués. Ce ne fut pas une Coupe du monde facile pour nous, avec des matchs contre des équipes fortes. Physiquement, il était également difficile de se remettre après la demi-finale avec prolongation contre la Croatie."

En tant que capitaine, Kane, 24 ans, est déjà tourné vers l'avenir. "Nous pouvons certainement réaliser des progrès. Nous allons essayer de jouer les demi-finales à l'Euro 2020, puis d'atteindre la finale. Nous voulons maintenir ce niveau. Aurais-je signé pour la 4e place par avance ? Non, on a joué ici pour gagner."