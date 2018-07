Aux alentours du stade, on voit des groupes de maillots brésiliens, d'autres habillés avec les maillots de la Belgique. Et on y a aussi vu une famille de quatre personnes. Deux d'entre eux ont un maillot de la Belgique, les deux autres portent un maillot du Brésil.





Provenant d'Inde, ces quatre individus ont connu et supporté les Diables grâce à la Premier League.





Ce vendredi, ils seront ennemis le temps d'un match.